Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал план президента Украины Владимира Зеленского по победе Украины над Россией попрошайничеством. Об этом пишет РИА Новости.

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По мнению Константинова, Украина сама «вляпалась» в опасную авантюру в Курской области, а теперь помогать выпутаться ей должны США.

«Помочь из авантюры выпутаться, занять место в «безопасной инфраструктуре мира», дипломатически и экономически надавить на Россию. Этакие «четыре дай» получаются», — сказал он.

27 августа Зеленский заявил, что у него есть «план победы» по завершению российско-украинского конфликта. По его словам, осенью проект будет показан президенту США Джо Байдену. Он уточнил, что нападение на Курскую область является первой частью этого плана. Однако украинский лидер признал, что «все закончится диалогом», и пообещал пригласить РФ на второй саммит мира.

В Москве в свою очередь заявили, что вести переговоры нужно, но без «формулы Зеленского».