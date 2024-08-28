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В посольстве РФ заявили об отсутствии угрозы россиянам на Мальдивах

Гражданам России, находящимся на Мальдивах, ничего не угрожает, обращений не поступало. Об этом сообщили ТАСС в посольстве России в Шри-Ланке и Мальдивской Республике в ответ на просьбу прокомментировать информацию в СМИ о попытке государственного переворота на Мальдивах.

В посольстве РФ прокомментировали сообщения о госперевороте на Мальдивах
© ТАСС

Ранее агентство ANI информировало, что мальдивская полиция начала расследование предполагаемой попытки государственного переворота после приостановки иностранных транзакций Банком Мальдив.

"В настоящее время посольство не наблюдает каких-либо признаков государственного переворота на Мальдивах в его традиционном понимании. Российским гражданам, пребывающим на архипелаге, ничего не угрожает", - информировали в диппредставительстве.

В посольстве добавили, что обращений от россиян не поступало.