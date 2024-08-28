В посольстве РФ прокомментировали сообщения о госперевороте на Мальдивах

Гражданам России, находящимся на Мальдивах, ничего не угрожает, обращений не поступало. Об этом сообщили ТАСС в посольстве России в Шри-Ланке и Мальдивской Республике в ответ на просьбу прокомментировать информацию в СМИ о попытке государственного переворота на Мальдивах.

Ранее агентство ANI информировало, что мальдивская полиция начала расследование предполагаемой попытки государственного переворота после приостановки иностранных транзакций Банком Мальдив.

"В настоящее время посольство не наблюдает каких-либо признаков государственного переворота на Мальдивах в его традиционном понимании. Российским гражданам, пребывающим на архипелаге, ничего не угрожает", - информировали в диппредставительстве.

В посольстве добавили, что обращений от россиян не поступало.