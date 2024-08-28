Захарова рассказала, чего Россия ждет от МАГАТЭ

Россия хочет от МАГАТЭ более объективного и чёткого выражения позиции, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

«Мы видим и оценки, и работу этой структуры (МАГАТЭ — ред.), но каждый раз мы хотим более объективного и чёткого выражения позиции этой структуры... в пользу фактологии», — цитирует её РИА Новости.

Захарова подчеркнула, что в первую очередь это необходимо для предотвращения сценария с катастрофой, к которому всех подталкивает киевский режим.

Ранее глава «Росатома» Алексей Лихачёв заявил, что с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси в ходе его визита на Курскую АЭС была достигнута договорённость о «незамедлительной реакции МАГАТЭ на любые проявления агрессии» в отношении Запорожской и Курской АЭС.