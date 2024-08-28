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В МИД ответили на сообщения о развертывании войск США на Ближнем Востоке

Москва выступает за отказ от действий, ведущих к деградации ситуации на Ближнем Востоке, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя Министерства иностранных дел России Марию Захарову.

В МИД РФ ответили на развертывании ВС США на Ближнем Востоке
© РИА Новости

Так она прокомментировала данные о развертывании войск США в ближневосточном регионе.

Захарова прокомментировала задержание Дурова во Франции

Дипломат указала, что РФ проводит «активную и последовательную линию в пользу необходимости отказа от любых действий, которые ведут к дополнительной деградации военно-политической ситуации на Ближнем Востоке».