В МИД РФ ответили на развертывании ВС США на Ближнем Востоке

В МИД ответили на сообщения о развертывании войск США на Ближнем Востоке
Москва выступает за отказ от действий, ведущих к деградации ситуации на Ближнем Востоке, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя Министерства иностранных дел России Марию Захарову.
Так она прокомментировала данные о развертывании войск США в ближневосточном регионе.
Захарова прокомментировала задержание Дурова во Франции
Дипломат указала, что РФ проводит «активную и последовательную линию в пользу необходимости отказа от любых действий, которые ведут к дополнительной деградации военно-политической ситуации на Ближнем Востоке».