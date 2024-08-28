В Гаване прошли межмидовские российско-кубинские консультации

Москва и Гавана отметили высокий уровень совпадения точек зрения по вопросом многосторонней повестки дня отношений в ходе прошедших в кубинской столице межмидовских консультаций. Об этом сообщило посольство РФ в Гаване.

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Как отметили в диппредставительстве, комментарий которого размещен в его телеграм-канале, российскую делегацию на консультациях возглавили директор Департамента международных организаций МИД РФ Петр Ильичев и директор Правового департамента дипведомства Максим Мусихин. Кубинскую делегацию представляла исполняющая обязанности директора Главного управления многосторонних вопросов и международного права МИД Кубы Ана Сильвия Родригес.

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"В ходе плодотворного обмена мнениями были подняты различные темы, представляющие интерес, касающиеся международного права и сотрудничества по многосторонней повестке дня, - говорится в сообщении посольства РФ. - Стороны подтвердили обязательства своих стран работать в духе мультилатерализма и полного уважения целей и принципов Устава ООН. Также был отмечен высокий уровень совпадения точек зрения по затронутым вопросам".

В МИД Кубы сообщили также, что делегации признали полезность проведения таких обменов и договорились продолжить их в нынешнем году. Комментарий кубинского дипведомства размещен на его сайте.