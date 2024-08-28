В Госдуму внесут проект о дополнительных днях отпуска для ряда профессий

В Госдуму внесут проект закона о дополнительных днях отпуска для профессий с наибольшим уровнем стресса, сообщает РИА Новости со ссылкой на вице-спикера Бориса Чернышова.

По его словам, школьные учителя – это одна из самых эмоционально сложных и стрессовых профессий в России. Парламентарий сослался на опрос сервиса SuperJob. Специальность указана в числе самых плачущих, заявил Чернышов. На работе гораздо чаще плачут женщины, а именно они составляют абсолютное большинство в системе российского образования – 80-90% сотрудников.

Вице-спикер отметил, что причины стресса — низкая правовая защищённость и профессиональное выгорание.