В Госдуму внесут проект о дополнительных днях отпуска для ряда профессий
В Госдуму внесут проект закона о дополнительных днях отпуска для профессий с наибольшим уровнем стресса, сообщает РИА Новости со ссылкой на вице-спикера Бориса Чернышова.
По его словам, школьные учителя – это одна из самых эмоционально сложных и стрессовых профессий в России. Парламентарий сослался на опрос сервиса SuperJob. Специальность указана в числе самых плачущих, заявил Чернышов. На работе гораздо чаще плачут женщины, а именно они составляют абсолютное большинство в системе российского образования – 80-90% сотрудников.
Вице-спикер отметил, что причины стресса — низкая правовая защищённость и профессиональное выгорание.
«Кроме того, учителя находятся под строгим социальным надзором. За их "моральным обликом" следят как администрации учебных заведений, так и представители подчас избыточно активной общественности», — подчеркнул Чернышов.