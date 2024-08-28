Мизулина прокомментировала расследования против Telegram

Расследования Франции, Южной Кореи и Индии против Telegram всплеск популярности мессенджера. Такое мнение выразила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в своем Telegram-канале.

«Все это приведет к тому, что платформа станет самым скачиваемым приложением. Ждем приток иностранных пользователей для того, чтобы донести российскую точку зрению без купюр американской пропаганды», — прокомментировала Мизулина.

Сотрудники спецслужб Франции задержали основателя мессенджера Павла Дурова в парижском аэропорту на выходе из частного самолета 24 августа. Ему инкриминируют соучастие в незаконных действиях, производимых через Telegram. Предпринимателю может грозить до 20 лет лишения свободы.

Позднее президент Южной Кореи Юн Сок Ель призвал тщательнее расследовать преступления сексуального характера. Так глава государства отреагировал на публикации в СМИ, где сообщалось о том, что в мессенджере можно встретить откровенные фото и видео с участием корейских женщин.