Сенатор прокомментировал план Зеленского по "победе" над Россией

Сенатор от крымского региона и член международного комитета Совфеда Сергей Цеков прокомментировал план Владимира Зеленского по победе над Россией. Об этом сообщает РИА «Новости».

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По словам Цекова, план Зеленского «придуман от отчаянья и бессилия». Таким образом сенатор прокомментировал его слова о том, что Украина планирует одержать победу над Россией с помощью «мощного пакета принуждения к окончанию войны дипломатическим путем».

«План Зеленского вызывает большую иронию. Он должен что-то говорить, вот и придумал нечто новое. Зеленский прекрасно понимает, что проигрывает, вот и придумывает от отчаянья и бессилия фантастические измышления, чтобы успокоить граждан Украины и своих западных кураторов. Только глупцы могут воспринимать за чистую монету слова Зеленского, который сейчас напоминает Гитлера конца Второй мировой войны. Все его высказывания напоминают агонию», — заявил он.

Ранее Зеленский заявил, что представит свой план Байдену, Трампу и Харрис.