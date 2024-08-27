Сенатор Никонорова рассказала, какие законы готовят для новых регионов
Перерегистрация предприятий, соцгарантии военным, признание в России воинских званий и документов об образовании военнослужащих из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей — над такими актуальными для новых регионов правовыми вопросами работают законодатели, рассказала «Парламентской газете» член Комитета Совфеда по международным делам, сенатор от ДНР Наталья Никонорова.
Она отметила, что за почти два года с момента включения новых территорий в состав России был принят огромный массив нормативно-правовых актов. Нынешний этап Никонорова называет «донастройкой» механизма. «Правоприменительная практика указывает на необходимость модернизировать тот или иной закон, исходя из специфики новых российских регионов», — считает сенатор.
Парламентарий рассказала, что сейчас законодатели работают над такими актуальными для новых регионов правовыми вопросами, как: признание в России воинских званий и документов об образовании военнослужащих из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей; распространение гарантий, в частности, касающихся учета военного стажа при решении вопроса по обеспечению жильем военнослужащих на граждан, проходивших военную службу в Народной милиции и пограничных органах Донецкой и Луганской Народных Республик; о перерегистрации концернов и корпораций в ДНР (в части особенностей выбора организационно-правовой формы).
Никонорова подчеркнула весомый вклад площадки, функционирующей при Совете Федерации — Совета по вопросам интеграции воссоединенных субъектов Российской Федерации в правовую и социально-экономическую систему РФ.
«На его заседаниях поднимаются важные проблемные вопросы, касающиеся новых регионов, требующие оперативного решения. К примеру, во исполнение решения указанного Совета мной и коллегами-сенаторами Андреем Клишасом и Андреем Яцкиным были разработаны изменения в Федеральный закон «Об исполнительном производстве», закрепляющие особенности применения исполнительного производства в воссоединенных российских регионах. Эти нововведения 19 июня единогласно одобрили на пленарном заседании верхней палаты парламента», — отметила сенатор.