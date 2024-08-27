Сенатор Никонорова рассказала, какие законы готовят для новых регионов

Перерегистрация предприятий, соцгарантии военным, признание в России воинских званий и документов об образовании военнослужащих из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей — над такими актуальными для новых регионов правовыми вопросами работают законодатели, рассказала «Парламентской газете» член Комитета Совфеда по международным делам, сенатор от ДНР Наталья Никонорова.

© Парламентская газета

Она отметила, что за почти два года с момента включения новых территорий в состав России был принят огромный массив нормативно-правовых актов. Нынешний этап Никонорова называет «донастройкой» механизма. «Правоприменительная практика указывает на необходимость модернизировать тот или иной закон, исходя из специфики новых российских регионов», — считает сенатор.

Парламентарий рассказала, что сейчас законодатели работают над такими актуальными для новых регионов правовыми вопросами, как: признание в России воинских званий и документов об образовании военнослужащих из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей; распространение гарантий, в частности, касающихся учета военного стажа при решении вопроса по обеспечению жильем военнослужащих на граждан, проходивших военную службу в Народной милиции и пограничных органах Донецкой и Луганской Народных Республик; о перерегистрации концернов и корпораций в ДНР (в части особенностей выбора организационно-правовой формы).

Никонорова подчеркнула весомый вклад площадки, функционирующей при Совете Федерации — Совета по вопросам интеграции воссоединенных субъектов Российской Федерации в правовую и социально-экономическую систему РФ.