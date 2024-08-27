Медведев назвал причину, по которой Россия победит в СВО

Россия победит в СВО, потому что для этого у россиян есть главное — характер и любовь к Родине, подчеркнул зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Об этом пишет РИА «Новости».

По данным агентства, политик рассказал о текущей внешней и внутренней повестке на встрече с участниками СВО, кандидатами от «Единой России» на выборах разного уровня.

«Для победы у нас есть главное — наш характер и наша любовь к Родине. Именно поэтому мы победим», — подчеркнул Медведев.

Ранее зампред Совбеза пообещал сделать все возможное, чтобы российские танки «доехали до Рейхстага».