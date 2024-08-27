Шойгу обвинил Запад в попытках расколоть российское общество

«Коллективный Запад» усилил попытки расколоть российское общество, обострить в нём межнациональные и межконфессиональные отношения, предупредил секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу. Об этом пишет РИА «Новости».

По данным агентства, Шойгу рассказал о ситуации в стране на выездном совещании в Северо-Кавказском федеральном округе.

По его данным, Запад стремится удержать доминирование в мире. С тем, чтобы добиться поставленных целей, Вашингтон и Брюссель навязывают порядок, основанный на так называемых «правилах», организуют цветные революции, культивируют создание террористических группировок.

Секретарь Совбеза уточнил, что особую озабоченность вызывают попытки внедрения в общественное сознание возможности применения норм шариата вместо светских законов, вытеснение традиционного ислама его радикальными течениями, формирование новых салафитских групп.

Шойгу сообщил о росте экстремизма на Кавказе

Шойгу пояснил, что самое пристальное внимание следует обратить на попытки западных стран спровоцировать дезинтеграционные процессы на Северном Кавказе с использованием эмигрантских и националистических движений.

Кроме того, именно Запад способствует возрождению фашизма и нацизма, как это происходит на Украине, отметил Шойгу. Он добавил, что действия Вашингтона направлены на то, чтобы нанести России стратегическое поражение, уничтожить её суверенитет, подчинить своим интересам.