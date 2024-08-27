Шойгу сообщил о росте экстремизма на Кавказе

Оперативная обстановка в регионах Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) остается сложной. Фиксируется рост экстремистских и террористических преступлений, заявил секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу.

"Общественно-политическая и оперативная обстановка в субъектах Северо-Кавказского федерального округа остается сложной. В округе фиксируется устойчивая тенденция роста числа преступлений экстремистской и террористической направленности", - сказал Шойгу на выездном совещании в Северо-Кавказском федеральном округе.

По его словам, только в 2024 году совершены теракты в Карачаево-Черкесии и Дагестане, в результате которых погиб 21 человек, в том числе 18 сотрудников правоохранительных органов.