Медведев прокомментировал задержание Дурова

Задержание основателя Telegram Павла Дурова во Франции является политической историей. Об этом заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, передает ТАСС.

Он отметил, что не станет рассуждать на тему «триггера или спускового крючка» в деле Дурова, оказавшегося за решеткой во Франции.

«Но совершенно очевидно, и об этом уже все сказали, что это политическая история. Как бы ни говорил их там Макрон о том, что это сугубо юридическая тема, что нельзя влиять на решение суда», — выразил уверенность Медведев.

По его словам, задержание Дурова напоминает политическое преследование информационных структур и бизнесов, работающих в интересах РФ. Медведев подчеркнул, что у России тоже были претензии к Telegram, однако это не означает, что противоправные действия на площадке совершаются с одобрения ее основателя.