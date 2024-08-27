Руководство YouTube проводит по отношению к России враждебную политику, с этим связаны государственные решения по ограничению работы сервиса, отметил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Об этом пишет ТАСС.

По данным агентства, политик рассказал о мерах против сервиса на встрече с участниками СВО, кандидатами от возглавляемой им партии «Единая Россия».

Медведев пояснил, что сотрудники YouTube полностью зачищают российские ресурсы, а аккаунты оппонентов продвигают, что «неправильно и некрасиво». Он добавил, что руководство России неоднократно просило владельцев сервиса соблюдать баланс, но они не посчитали необходимым выполнить просьбы.

YouTube полностью отключился в ряде регионов России

В связи с этим, государству приходится принимать уже какие-то ограничительные меры, заметил зампред Совбеза.