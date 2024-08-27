Медведев раскрыл причины замедления YouTube
Руководство YouTube проводит по отношению к России враждебную политику, с этим связаны государственные решения по ограничению работы сервиса, отметил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Об этом пишет ТАСС.
По данным агентства, политик рассказал о мерах против сервиса на встрече с участниками СВО, кандидатами от возглавляемой им партии «Единая Россия».
Медведев пояснил, что сотрудники YouTube полностью зачищают российские ресурсы, а аккаунты оппонентов продвигают, что «неправильно и некрасиво». Он добавил, что руководство России неоднократно просило владельцев сервиса соблюдать баланс, но они не посчитали необходимым выполнить просьбы.
YouTube полностью отключился в ряде регионов России
В связи с этим, государству приходится принимать уже какие-то ограничительные меры, заметил зампред Совбеза.
«Честно говоря, это не очень хорошо. Чем больше источников информации, тем лучше. Но когда это носит откровенно враждебный характер — это недопустимо», — констатировал Медведев.