Важнее задачи, чем победа в СВО, в стране сейчас нет. Об этом заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев на встрече с участниками спецоперации – кандидатами от "Единой России" на выборах в сентябре.

Ранее в Кремле оценили слова бывшего премьер-министра России Сергея Степашина о бессмысленности ведения переговоров с Украиной.

Путин прокомментировал окончание СВО

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что пока не может комментировать данное мнение, поскольку не ознакомился с содержанием интервью Степашина. Однако, указал он, для России главное – это достичь целей СВО и выполнить все задачи. Все задачи будут выполнены, добавил политик.