У России были вопросы к основателю соцсети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павлу Дурову, но никто не прибегал к крайним мерам, отметил член думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев. Об этом пишет РИА «Новости».

Французская полиция задержала Дурова в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. Ему может грозить до 20 лет тюрьмы.

«У нас тоже были вопросы к Дурову в России. Они лежали и проходили на плоскости правовой», — подчеркнул парламентарий.

По его словам, власти высказывали определенные претензии бизнесмену, вместе с тем, к крайним мерам никто не прибегал. Он добавил, что такие меры мог предпринять и предпринял только «коллективный Запад».