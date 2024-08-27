Украина сохранила бы границы 1991 года, если бы ее оппозиция выполнила соглашения с властями о внеочередных выборах и создании правительства национального единства от 2014-го. Условие сохранения границ Киевом назвал министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает РБК.

Он напомнил о соглашениях, которые в феврале 2014 года подписал на тот момент действующий президент Украины Виктор Янукович и представители оппозиции. Установленные договоренности не были выполнены, вследствие чего глава республики покинул территорию Украины.