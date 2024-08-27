Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров находится у Запада в заложниках, а выбор у него невелик: отдать контроль за платформой или отправиться в тюрьму. Об этом «Дума ТВ» заявил член Комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик.

По его мнению, Франция будет настаивать на том, чтобы получить полный контроль над Telegram, который впоследствии передаст США. Объяснять происходящее с предпринимателем Париж будет любым «бредом», считает депутат.

«При этом все всё понимают. По сути, сегодня Дуров находится в заложниках, и у него небольшой выбор: отдать контроль за этой платформой (мессенджером Telegram. — Прим. ред.), либо есть риск остаться в тюрьме не на один год», — сказал Белик.

Он добавил, что Павел Дуров вел достаточно независимую политику на своей площадке, при этом Запад привык контролировать подобного рода цифровые платформы.

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Как писала «Парламентская газета», основателя Telegram задержали за отказ сотрудничать с французскими силовиками в области кибер- и финансовых преступлений в мессенджере. Также говорилось о возможной причастности Дурова к еще 12 преступлениям, среди которых хранение детской порнографии и распространение наркотиков. Предприниматель останется под стражей в местном полицейском участке до среды, после чего его могут отпустить либо провести суд.