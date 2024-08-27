Лавров: задолго до ареста Дурова RT и Sputnik отказали в аккредитации во Франции

Глава МИД России Сергей Лавров напомнил, что задолго до ареста во Франции основателя Telegram Павла Дурова Россия столкнулась с отказом Елисейского дворца в аккредитации RT и Sputnik во Франции.

«Отношения Москвы и Парижа находятся на низшей точке в том числе из-за позиции, которую Париж занимает по вопросам свободы слова, свободы распространения информации и вообще по вопросам уважения профессии журналиста. Задолго до нынешних событий, много лет назад... мы столкнулись с проблемой, в связи с тем, что Елисейский дворец отказал в аккредитации RT и Sputnik», — заявил он.

Лавров отметил, что российская сторона неоднократно доносила до французских властей свою озабоченность по этому вопросу.

«Ответ был непреклонным: RT и Sputnik — это не средства массовой информации, это средства государственной пропаганды», — рассказал он.

По словам Лаврова, это характеризует отношение властей Франции к свободе слова и к средствам массовой информации.

Ранее Лавров сообщил, что нота Москвы по предоставлению консульского доступа к Дурову находится на рассмотрении.

Вечером 26 августа содержание Дурова под стражей продлили на 48 часов.

Сооснователь Telegram был задержан в аэропорту Парижа по обвинению в отсутствии сотрудничества с французскими силовиками.