Заявления Вашингтона, что он обсуждает с Киевом возможность ударов по территории России американским оружием, подтверждает вовлеченность США и других стран Запада в конфликт на Украине. Об этом заявил ТАСС депутат Госдумы РФ от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик.

Ранее администрация Соединенных Штатов подтвердила, что переговоры с Украиной по перспективам увеличения глубины ударов по территории России американскими вооружениями продолжаются, эти обсуждения не намерены выносить на публику.

"США являются стороной конфликта, так что заявления об обсуждении ударов вглубь российской территории, - это не словесные провокации, а доказательства прямого участия Запада в таких атаках, которые было бы просто невозможно осуществить без предоставления данных со спутников, геолокаций и разведданных", - сказал Белик.

Он подчеркнул, что фактически ситуация на Украине сейчас превратилась в "борьбу Штатов с нашей стороной, которую они ведут посредством киевского режима методично, продуманно, подло и лицемерно".

Politico: Украина планирует представить США список целей в России для ударов

Ранее в Службе внешней разведки сообщили, что нападение украинских войск на Курскую область готовилось с участием американских, британских и польских спецслужб. А глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что киевский режим не решился бы на атаку, если бы ему это не поручили США.

"Подтверждений прямого участия Штатов в украинском конфликте мы видели достаточно - начиная от поставок вооружений и предоставления координат для нанесения ударов по российским объектам до подготовки провокаций и различных операций ВСУ против нашей страны. И прекрасно понятно, что киевский режим не решается на какие-либо серьезные шаги без поддержки и одобрения Штатов. То, что США формально не имеют отношения к происходящему на Украине, - это наглая ложь, рассчитанная разве что на американскую аудиторию, в которой стремительно растут антивоенные настроения на фоне внутренних проблем", - добавил собеседник.

Депутат подчеркнул, что реакция Запада и подконтрольных ему украинских властей будет тем сильнее, чем дальше и успешнее будут продвигаться на фронтах российские вооруженные силы. "Наша же страна реагирует на подобные пассажи выполнением задач в ходе специальной военной операции и поражением законных целей", - уверен он.