Рябков встретился с замглавы МАГАТЭ

Замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков встретился с заместителем генерального директора - руководителем департамента гарантий секретариата Международного агентства по атомной энергии Массимо Апаро, стороны обсудили работу контрольного механизма агентства и вопросы ядерного нераспространения. Об этом говорится в сообщении на сайте МИД РФ.

"В ходе беседы состоялся конструктивный обмен мнениями по вопросам функционирования контрольного механизма агентства, включая реформу системы гарантий и отдельные региональные нераспространенческие сюжеты", - отметили в дипведомстве.