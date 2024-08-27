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Рябков встретился с замглавы МАГАТЭ

Замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков встретился с заместителем генерального директора - руководителем департамента гарантий секретариата Международного агентства по атомной энергии Массимо Апаро, стороны обсудили работу контрольного механизма агентства и вопросы ядерного нераспространения. Об этом говорится в сообщении на сайте МИД РФ.

Рябков встретился с замглавы МАГАТЭ
© ТАСС

"В ходе беседы состоялся конструктивный обмен мнениями по вопросам функционирования контрольного механизма агентства, включая реформу системы гарантий и отдельные региональные нераспространенческие сюжеты", - отметили в дипведомстве.

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