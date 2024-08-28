Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, посещая Курскую АЭС, ознакомился с последствиями украинских атак по станции.

Вина Киева в нагнетании атомной опасности очевидна, хотя МАГАТЭ, "по понятным причинам", не может ее возложить официально, заявил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Гросси видел результаты ударов беспилотниками по станции, оценил угрозу, которую могли представлять эти удары, и потенциальную угрозу, которая продолжается", - отметил представитель Кремля. "По понятным причинам, МАГАТЭ ссылается на отсутствие полномочий объявлять виновных в этих ударах, но здесь все настолько очевидно, что вопросов на этот счет нет, конечно же, - заметил Песков. - Вина украинской стороны в нагнетании ядерной опасности более чем очевидна".

Рафаэль Гросси, посетивший накануне Курскую АЭС, рассказал, что видел следы атак беспилотников. Он отметил, что работникам станции удается продолжать ее эксплуатацию в режиме, "близком к нормальному", однако выразил беспокойство безопасностью АЭС. Глава МАГАТЭ также заявил о высоком риске повреждения станции.