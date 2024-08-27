Лавров назвал условие для начала переговоров по Украине

Если Запад действительно заинтересован в проведении переговоров по Украине, то ему надо отказаться от «формул Зеленского» и начать честный разговор. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, его слова передает РИА Новости.

«Если Запад действительно заинтересован, то тогда дело не в президенте Украины Владимире Зеленском. Нужно спокойно, без каких-либо бумажек под названием "формула Зеленского", по-честному начинать обсуждать урегулирование конфликта», — отметил дипломат.

Лавров добавил, что если Запад стремится к нормализации ситуации в Европе, «от которой уже сами европейцы стонут и страдают», то надо садиться за стол переговоров.

Зеленский высказался об обмене территории Украины на заключение мира

Ранее Лавров назвал шантажом требования Украины разрешить ей использовать ракеты Storm Shadow для ударов по России. Глава МИД также отметил, что западные страны «по-русски говоря, нарываются» на эскалацию конфликта с Россией и не стремятся ее избежать.