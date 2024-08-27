Захарова отреагировала на слова Макрона о деле Дурова

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале прокомментировала слова президента Франции Эммануэля Макрона о деле основателя Telegram Павла Дурова.

Напомним, что ранее стало известно о задержании предпринимателя в аэропорту пригорода Парижа Ле-Бурже. Как утверждалось, основатель Telegram, имеющий гражданство Франции, фигурировал в списке разыскиваемых страной лиц. Дурова поместили под стражу. Как сообщила прокуратура Парижа, судебное расследование, по которому допрашивают Дурова, начали в отношении неназванного лица по совершению множества киберпреступлений.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что дело не является политическим. Он подчеркивал, что в правовом государстве - не только в соцсетях, но и в реальной жизни - свободы должны «реализовываться в границах, установленных законом». Захарова заявила, что ознакомилась с заявлением французского лидера.

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«Ощущение, что у Макрона Олимпиада не закончилась, и он продолжает демонстрировать «истинное лицо Франции». Понравилось еще и то, что до его заявления МИД Франции объяснил отказ комментировать ситуацию вокруг основателя «Телеграм» «уважением к судебной системе Франции». Получается, Макрон судебную систему Франции не уважает?», - написала Захарова.

Она утверждает, что французская сторона «демонстрирует не пренебрежение, а уничтожение ранее декларируемых ценностей».