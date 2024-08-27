Лавров: РФ не «клюнет» на саммит на условиях Зеленского

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва не «клюнет» на саммит по ситуации на Украине в одной из стран Глобального Юга, если он будет идти в той же логике, что и первый. Как сообщает РИА Новости, об этом он заявил Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Йемена Шайей Мохсеном аз-Зиндани.

Лавров отметил, что «следующий саммит», значит продолжающий какую-то инициативу. На конференции в Бюргенштоке она была одна — тупиковая «формула мира», выдвинутая Владимиром Зеленским.

«Поэтому все, что находится в ряду мероприятий, продвигавших эту формулу как безальтернативную развязку, конечно же, только какие-то мечтатели на Украине и Западе могут рассматривать как нечто, на что Россия, извиняюсь, клюнет. Речь идет именно об игре. Нас хотят поставить в ситуацию, когда мы клюнем на что-то, что устраивает Зеленского», — добавил глава МИД.

Напомним, что саммит по ситуации на Украине прошел в швейцарском Бюргенштоке с 15 по 16 июня. Россия в нем не участвовала. Совместное заявление по итогам конференции призывает вернуть Украине контроль над Запорожской АЭС, обеспечить свободное передвижение по Черному и Азовскому морям и обменять всех военнопленных. В Кремле подчеркивали, что искать пути решения украинского конфликта без России бесперспективно и нелогично.