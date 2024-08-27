Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал шантажом требования украинских властей разрешить им использование ракет Storm Shadow для ударов по российской территории. Как сообщает ТАСС, этом он заявил по итогам встречи с лавой МИД Йемена Шайей Мохсеном аз-Зиндани.

Ранее газета Guardian со ссылкой на украинских чиновников заявила, что Киев хочет нанести «демонстративный удар» ракетами Storm Shadow вглубь российской территории. Таким образом украинские власти рассчитывали создать потенциальную угрозу для Москвы, однако США не поддержали этот план.

«Это шантаж, это попытка сделать вид, что Запад хочет избежать чрезмерной эскалации, но на самом деле это лукавство. Запад не хочет избежать эскалации, Запад, по-русски говоря, нарывается. И мне кажется, это уже очевидно всем», — заявил он.

Лавров также назвал «игрой с огнем» подобные заявления. Глава МИД считает, что это «очень опасная штука» для «взрослых дядек и тетек», которым «доверено» ядерное оружие в западных странах.