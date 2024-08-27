В МИД назвали «фактом» связь США с атаками на Курскую область

Замглавы МИД России Сергей Рябков назвал «фактом» причастность США к организации атак ВСУ на Курскую область. Об этом сообщает ТАСС.

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Ранее из-за атак ВСУ в Курской области ввели режим ЧС федерального уровня и режим контртеррористической операции. В Минобороны России сообщали, что продвижение ВСУ было остановлено.

Командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов отмечал, что к 13 августа большая часть украинских войск, участвовавших в атаках, была уничтожена. Позже он заявил, что основные ресурсы ВСУ на этом направлении также уничтожены. Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что Владимир Зеленский «никогда бы не решился» на такие атаки без одобрения США.

Рябков отметил, что заявления о причастности США - «не обвинения, а очевидный факт». Дипломат заявил, что последствия атак на Курскую область будут для Вашингтона «гораздо более тяжелыми», чем ранее принимавшиеся Москвой меры. Также Рябков назвал «эскалационный курс» США все более вызывающим.