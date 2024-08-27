Лавров заявил о задержании Дурова «по чьему-то» совету

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что французские власти задержали основателя Telegram Павла Дурова «по чьему-то совету», надеясь получить доступ к ключам шифрования мессенджера. Об этом сообщает ТАСС.

Также Лавров уточнил, что российские власти ожидают ответа Франции на ноту по поводу задержания Дурова, передает РИА Новости. Российский министр подчеркнул, что отношения Москвы и Парижа сейчас находятся на низшей точке.

Дуров был задержан в парижском аэропорту 24 августа. Французские власти допросили его в рамках дела, возбужденного по 12 статьям, включая соучастие в обороте наркотиков и хранении детской порнографии. Также в деле идет речь о незаконном предоставлении средств криптографии «сверх необходимых» в целях конфиденциальности и об отказе раскрывать информацию по запросам властей. Обвинения Дурову пока не предъявили.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что дело не является политическим. Он подчеркивал, что в правовом государстве - не только в соцсетях, но и в реальной жизни - свободы должны «реализовываться в границах, установленных законом».

Глава российской Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин ранее заявил, что Дуров, по его мнению, не выдаст секретную информацию западным странам. А спикер Госдумы Вячеслав Володин сказал, что за этим делом стоят США и желание американского президента Джо Байдена получить контроль над Telegram перед выборами.