Моди рассказал Путину об итогах своей поездки в Киев

Российский лидер Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Об этом во вторник, 27 августа, сообщается на сайте Кремля.

По его словам, Путин «дал принципиальную оценку деструктивной линии киевских властей и их западных покровителей». Моди, в свою очередь, рассказал об итогах своего визита в Киев и подтвердил заинтересованность в урегулировании украинского конфликта. Президент РФ обозначил российские подходы к разрешению этого кризиса.

Также лидеры стран обсудили вопросы реализации договоренностей в торгово-экономической сфере, достигнутых по итогам июльского визита Моди в Россию.

Моди и Байден обсудили по телефону ситуацию на Украине

Кроме того, индийский премьер подтвердил готовность принять участие в саммите БРИКС в Казани в октябре текущего года.

Как писала «Парламентская газета», 23 августа Моди совершил однодневный визит в Киев. После этого премьер Индии провел телефонный разговор с президентом США Джозефом Байденом, они обсудили ситуацию на Украине. Моди заявил о полной поддержке скорейшего мирного урегулирования и стабильности со стороны Нью-Дели.