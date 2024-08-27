В Кремле обвинили Украину в «нападении на христианство»

Закон о возможном запрете Украинской православной церкви (УПЦ) Киевом является нападением на христианство и свободу вероисповедания. Об этом заявил сегодня официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

В последние годы официальный Киев начал обвинять Украинскую православную церковь в связях с Россией. В 2023-м монахов УПЦ выселили из Киево-Печерской лавры. В этом году Верховная рада приняла законопроект, позволяющий запретить деятельность УПЦ в стране. Документ, принятый 20 августа большинством голосов депутатов, должен вступить в силу через 30 дней со дня его опубликования.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сегодня констатировал, что «киевский режим продолжает проявлять свою сущность».

«Это неприкрытое нападение на свободу вероисповедания, нападение на православную церковь в целом, нападение на христианство, настоящее христианство. Эти упражнения по законотворчеству, очевидно, порицаются практически во всех странах мира, в том числе мы слышали соответствующее заявление из Ватикана», - отметил он.

Официальный представитель Кремля также подчеркнул, что Москва считает принятие Радой такого законопроекта «совершенно недопустимой практикой».

Ранее папа Римский Франциск выразил опасение «за свободу тех, кто молится» из-за принятых на Украине законов. Он также заявил о том, что «церкви трогать нельзя».