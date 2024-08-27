Путин: РФ открыта для диалога со всеми заинтересованными странами АТР

Россия открыта для диалога со всеми заинтересованными странами Азиатско-Тихоокеанского региона, настроена на активное взаимодействие для построения более справедливой системы международных отношений.

Об этом говорится в приветствии президента РФ Владимира Путина участникам, организаторам и гостям IX Восточного экономического форума.