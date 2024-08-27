Путин: РФ открыта для диалога со всеми заинтересованными странами АТР

Россия открыта для диалога со всеми заинтересованными странами Азиатско-Тихоокеанского региона, настроена на активное взаимодействие для построения более справедливой системы международных отношений.
Об этом говорится в приветствии президента РФ Владимира Путина участникам, организаторам и гостям IX Восточного экономического форума.
"Роль АТР в международных делах стремительно возрастает. Здесь открываются новые возможности для продуктивной кооперации, в том числе в рамках таких авторитетных многосторонних структур, как ЕврАзЭС, ШОС, БРИКС. Хотел бы подтвердить, что Россия открыта для диалога со всеми заинтересованными партнерами на азиатско-тихоокеанском пространстве, настроена на активное взаимодействие в целях построения более справедливой и демократической системы международных отношений, основанной на подлинном равноправии, свободной от диктата, силового и санкционного давления", - говорится в сообщении.