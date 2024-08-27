Путин провел телефонный разговор с Моди

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

«Ранее, буквально час назад Путин провел международный телефонный разговор, он общался с коллегой из Индии господином Моди», — сказал он.

По его словам, в ближайшее время Кремль даст развёрнутое сообщение и расскажет, о чём шла речь во время беседы.

Ранее Моди на переговорах с Владимиром Зеленским призвал к разработке инновационных решений для разрешения украинского конфликта.