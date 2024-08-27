В Кремле озвучили позицию по задержанию Дурова во Франции

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российские власти готовы оказать содействие основателю Telegram Павлу Дурову, задержанному во Франции. Об этом сообщает ТАСС.

Песков предположил, что у Дурова есть «все необходимые возможности», чтобы организовать свою правовую защиту. Он заявил, что Россия может оказать Дурову помощь, но ситуация осложняется его французским гражданством.

«Естественно, с учетом его российского гражданства мы готовы оказывать всю необходимую помощь и содействие, но здесь ситуация осложнена также тем, что он является и гражданином Франции», - подчеркнул Песков.

Также представитель Кремля допустил, что дело Дурова может стать политическим. Песков подчеркнул, что речь идет об очень серьезных обвинениях, которые требуют серьезных доказательств.

«В противном случае будет налицо прямая попытка ограничения свободы коммуникаций и, можно даже сказать, прямого запугивания руководителя крупной компании. То есть налицо будет именно политика», - отметил Песков.

Дурову предъявили обвинение во Франции

Дуров был задержан в парижском аэропорту 24 августа. Французские власти допросили его в рамках дела, возбужденного по 12 статьям, включая соучастие в обороте наркотиков и хранении детской порнографии, а также в незаконном предоставлении средств криптографии «сверх необходимых» для обеспечения конфиденциальности и в отказе раскрыть информацию по запросам властей. При этом обвинения Дурову пока не предъявили.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что дело не является политическим. Он подчеркнул, что в правовом государстве - не только в соцсетях, но и в реальной жизни - свободы должны «реализовываться в границах, установленных законом».