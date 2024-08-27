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Рябков: РФ поддерживает заявку Казахстана на вступление в БРИКС

Москва поддерживает заявку Астаны на присоединение к БРИКС, заявил журналистам замглавы МИД России Сергей Рябков, являющийся шерпой РФ в этом международном объединении.

В МИД РФ прокомментировали заявку Казахстана на вступление в БРИКС
© РИА Новости
"БРИКС добавит стоимости [двустороннему] сотрудничеству. Россия, безусловно, поддерживает кандидатуру Казахстана. Будем поддерживать Казахстан и дальше в его стремлении к вступлению в БРИКС", - сказал он.

Рябков отметил, что Казахстан подал заявку на вхождение в БРИКС "уже определенное время назад".

"Мы, безусловно, взаимодействуем с нашим ближайшим союзником, соседом на многих площадках. И везде это взаимодействие максимально продуктивно. Имеем взаимопереплетенные экономики. Мы союзники по ОДКБ, и у нас много мероприятий по совместному укреплению безопасности", - сказал замминистра иностранных дел.

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