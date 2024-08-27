В МИД РФ прокомментировали заявку Казахстана на вступление в БРИКС

Москва поддерживает заявку Астаны на присоединение к БРИКС, заявил журналистам замглавы МИД России Сергей Рябков, являющийся шерпой РФ в этом международном объединении.

"БРИКС добавит стоимости [двустороннему] сотрудничеству. Россия, безусловно, поддерживает кандидатуру Казахстана. Будем поддерживать Казахстан и дальше в его стремлении к вступлению в БРИКС", - сказал он.

Рябков отметил, что Казахстан подал заявку на вхождение в БРИКС "уже определенное время назад".