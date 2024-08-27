Володин назвал причину задержания Дурова во Франции

За задержанием основателя Telegram Павла Дурова стоит Вашингтон. Действующему президенту США Джо Байдену перед выборами главы государства нужно взять мессенджер под контроль, уверен спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Своим мнением он поделился в Telegram-канале.

«Telegram — одна из немногочисленных и одновременно самых больших интернет-площадок, на которую США не имеют влияния. При этом она работает во многих странах, которые представляют интерес для них», — написал Володин.

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По его мнению, в США традиционными способами управления и влияния извне являются слежка в соцсетях, тотальная цензура и подчинение с помощью шантажа под видом борьбы за различные угрозы. Этому способствует тот факт, что большинство глобальных сетей имеют американское происхождение.