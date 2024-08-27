В России хотят запретить госзакупки иностранного ПО

Министерство финансов России предложило ввести полный запрет на покупку государственными органами и компаниями иностранного софта и микросхем. Проект постановления ведомства о проведении процедуры госзакупок ряда классов товаров опубликован 26 августа на портале regulation.

Предлагается запретить в рамках процедуры (44-ФЗ и 223-ФЗ) закупать через тендерные площадки иностранные интегральные схемы, программное обеспечение (ПО), смарт-карты и другие классы товаров, не относящиеся к IT.

Минфин решил покупать меньше валюты и золота

Газета «Коммерсантъ» со ссылкой на экспертов пишет, что среди российского софта до сих пор нет замены, например, решениям для промышленности от SAP и Oracle. Но участники рынка полагают, что в перечень необходимо добавить вычислительную технику — ради поддержки отечественных производителей.

В июне министерство финансов США одновременно с расширением санкционных мер запретило оказывать помощь в программном обеспечении и IT для компаний из России. Уточнялось, что запрет вступит в силу с 12 сентября 2024 года.

Ранее сервис для создания заметок Notion сообщил об уходе из России.