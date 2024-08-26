Захарова раскритиковала позицию МИД Франции в отношении Дурова

Представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале рассказала, почему французские правозащитники, политики и дипломаты молчат об аресте бизнесмена Павла Дурова.

Основатель соцсети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram 24 августа был задержан парижской полицией. Ему грозит до 20 лет тюрьмы.

«МИД Франции заявил, что из уважения независимости судебной системы во Франции французское правительство не может комментировать ситуацию с господином Дуровым», — процитировала Захарова пресс-службу ведомства.

Дипломат отметила, что ранее МИД Франции без смущения комментировал решения даже Международного суда ООН. Соответственно, добавила она, французские дипломаты не уважали международное право.

Кроме того, напомнила Захарова, Париж никогда не сдерживал себя, когда считал необходимым прокомментировать решения зарубежных судов.