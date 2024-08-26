Замглавы МИД объяснил российскую позицию по ситуации на Украине

Замглавы МИД России Михаил Галузин объяснил позицию РФ по ситуации на Украине. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление МИД.

Во время разговора с послом Индии в Москве Винаем Кумаром Галузин рассказал о российской позиции по Украине. В чем конкретно она состоит, по словам Галузина, источник не уточнил.

«Стороны сверили подходы к отдельным международным и двусторонним вопросам. Главе индийской дипмиссии была вновь разъяснена принципиальная позиция России по конфликту на Украине», — рассказали в российском дипломатическом ведомстве.

Ранее бывший посол Индии в России объяснил визит премьер-министра страны Нарендры Моди на Украину.