Захарова отреагировала на отказ МИД Франции комментировать задержание Дурова

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала отказ МИД Франции высказываться о ситуации с предпринимателем Павлом Дуровым. В своем Telegram-канале она отметила, что ранее французское ведомство «без смущения» выпускало комментарии к судебным процессам и решениям

Ранее пресс-служба МИД Франции в ответ на запрос РИА Новости заявила, что ведомство не будет комментировать ситуацию с задержанием предпринимателя. Там мотивировали свое решение «уважением независимости судебной системы» страны.

Дипломат обратила внимание, что ранее министерство так не поступало. В частности, оно выпускало заявления по поводу решений Международного суда ООН. Захарова отметила, что по такой логике, ведомство не уважало международное право.

«Про комментарии решений зарубежных судов даже говорить не буду — обычно Париж себя не сдерживает», — добавила представитель МИД РФ.

Напомним, что 24 августа французские СМИ заявили о задержании Дурова после посадки его частного самолета в Париже. Согласно публикациям, ему якобы собираются предъявить обвинения в соучастии в тяжких преступлениях из-за отказа Telegram сотрудничать с властями и «недостаточной модерации контента».