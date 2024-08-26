Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным обсудил подготовку к государственному визиту президента РФ в Астану. Об этом сообщила пресс-служба президента Казахстана.

"Собеседники отметили необходимость полной реализации ранее достигнутых на высшем уровне договоренностей в торгово-экономической и энергетической сферах, условились обеспечить качественную подготовку государственного визита Владимира Путина в Астану", - говорится в сообщении.

Отмечено, что главы государств обсудили нынешнее состояние и перспективы казахстанско-российского сотрудничества.