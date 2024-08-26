Песков: тема переговоров с Киевом потеряла свою актуальность

В настоящий момент тема переговоров России и Украины потеряла свою актуальность, а сообщения о том, что стороны якобы ведут секретный переговорный процесс, не соответствуют действительности. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Никаких переговоров не было. Тема переговоров в настоящее время изрядно потеряла свою актуальность», - заявил Песков журналистам.

Представитель Кремля отметил, что не вся информация о якобы проведении секретных переговоров соответствует действительности.

Зеленский назвал цель рейда в Курскую область

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что после атаки ВСУ на Курскую область никаких переговоры с киевским режимом быть не может. Кроме того, глава российской дипломатии назвал слухами сообщения о неких «скрытых контактах» российских и украинских властей при якобы посредничестве Катара и Турции.