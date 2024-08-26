В Кремле прокомментировали арест Дурова

Кремль не знает, в чем конкретно обвиняется задержанный во Франции основатель Telegram Павел Дуров. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Песков отметил, что официальных заявлений на счет того, в чем обвиняется Дуров, пока не было. Он призвал дождаться комментариев правоохранительных органов Франции.

«После этого уже можно будет делать какие-то предварительные выводы», — добавил представитель Кремля.

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Пресс-секретарь также заявил, что президент России Владимир Путин не встречался с предпринимателем во время своего недавнего визита в Баку. Ранее об этом со ссылкой на источники сообщали ряд СМИ.

Напомним, что 24 августа французская полиция задержала Дурова посадки его частного самолета в парижском аэропорту. По данным СМИ, ему собираются предъявить обвинения в соучастии в тяжких преступлениях из-за отказа Telegram сотрудничать с властями и «недостаточной модерации контента».