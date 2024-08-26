Враждебные действия Вооруженных сил Украины (ВСУ), в том числе в Курской области, не останутся без ответа, он обязательно будет. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Представителя Кремля попросили прокомментировать слова посла РФ в США Анатолия Антонова о том, что руководство России приняло решение об ответе на вылазку ВСУ в Курской области.

Зеленский назвал цель рейда в Курскую область