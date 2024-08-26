В Совфеде призвали дать оценку словам премьера Литвы о россиянах

Компетентным органам РФ необходимо дать правовую оценку высказываниям литовского премьера Ингриды Шимоните, оскорбившей россиян при поздравлении Владимира Зеленского с Днем независимости Украины. Такое мнение выразил глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов.

"Что же до публичных слов про "русню", которой якобы не будет (уж не на геноцид ли русских был намек литовской премьерши?), то они, по-моему, вполне заслуживают официальной правовой оценки наших компетентных органов", - написал сенатор в Telegram-канале.

Климов также отметил, что "вскоре во вверенной этой националистке стране собственных-то граждан практически не останется".

Премьер-министр Литвы обозвала россиян «русней»

"Молодежь окончательно разбежится по Евросоюзу, Британии, Сев. (Северной - прим. ТАСС) Америке - там, где дешевая рабсила всегда нужна. Старики, увы, вымрут при дальнейшем росте цен, в т. ч. на свет и газ. А интегрированную по самые уши в неолиберальную Европу Литву заполнят мигранты с глобального Юга и те же украинские беженцы", - заключил политик.

Ранее президент Польши Анджей Дуда и премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните приехали в Киев для участия в праздновании Дня независимости Украины, отмечаемого 24 августа. Шимоните, поздравляя украинцев, оскорбительно высказалась про россиян и заявила, что Литва с Украиной "будут вместе праздновать победу".