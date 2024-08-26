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Климов призвал дать оценку словам премьера Литвы о россиянах

Компетентным органам РФ необходимо дать правовую оценку высказываниям литовского премьера Ингриды Шимоните, оскорбившей россиян при поздравлении Владимира Зеленского с Днем независимости Украины. Такое мнение выразил глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов.

В Совфеде призвали дать оценку словам премьера Литвы о россиянах
© ТАСС
"Что же до публичных слов про "русню", которой якобы не будет (уж не на геноцид ли русских был намек литовской премьерши?), то они, по-моему, вполне заслуживают официальной правовой оценки наших компетентных органов", - написал сенатор в Telegram-канале.

Климов также отметил, что "вскоре во вверенной этой националистке стране собственных-то граждан практически не останется".

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"Молодежь окончательно разбежится по Евросоюзу, Британии, Сев. (Северной - прим. ТАСС) Америке - там, где дешевая рабсила всегда нужна. Старики, увы, вымрут при дальнейшем росте цен, в т. ч. на свет и газ. А интегрированную по самые уши в неолиберальную Европу Литву заполнят мигранты с глобального Юга и те же украинские беженцы", - заключил политик.

Ранее президент Польши Анджей Дуда и премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните приехали в Киев для участия в праздновании Дня независимости Украины, отмечаемого 24 августа. Шимоните, поздравляя украинцев, оскорбительно высказалась про россиян и заявила, что Литва с Украиной "будут вместе праздновать победу".

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