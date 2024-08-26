Сенатор Джабаров: задержание Дурова согласовано с американцами

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с RT заявил, что задержание сооснователя Telegram Павла Дурова было проведено французскими спецслужбами по согласованию с американцами.

«Здесь подготовлена операция французскими спецслужбами по согласованию с американцами», — считает сенатор.

По его мнению, причина «охоты» — отстаивание Дуровым своей позиции.

«Он не собирается делиться никакими кодами или различными данными по работе своего Telegram ни с кем, обеспечивая конфиденциальность своего ресурса. Это вызывает, конечно, раздражение, потому что все остальные ресурсы давно находятся под контролем американских спецслужб. И WhatsApp, и Instagram (принадлежит корпорации Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в России), и все другие отчитываются перед спецслужбой США и поставляют им необходимые данные. А Telegram этого не делал», — отметил Джабаров.

Собеседник RT также напомнил, что Telegram отказался предоставлять данные и российским спецслужбам.

«Он (Павел Дуров. — RT) категорически отказал в своё время. Ну, это его право. Но у нас за это в тюрьму не сажают и дела не возбуждают. А на Западе совершенно другой подход. Там понятие «демократия» давно уже имеет совершенно иной смысл. Демократия только тогда, когда она удобна для правящего класса, а для всех остальных её просто не существует», — заключил сенатор.

Ранее стало известно, что основателю Telegram Павлу Дурову, задержанному французскими правоохранителями, продлили срок содержания под стражей.