Эксперты рассказали, есть ли у Павла Дурова шанс остаться на свободе

Политолог Юрий Светов считает, что Дуров сам знал о таком риске. Он отверг предложение российских правоохранительных органов о сотрудничестве, так как считал это покушением на свободу слова.

Юрист Дмитрий Кваша подчеркнул в беседе с «Вечерней Москвой», что в законодательстве России и Франции владельцы платформ, через которые может готовиться преступление, могут быть соучастниками, если они не предотвращают его.

По словам эксперта, если человек является организатором преступления, то уже должно быть разбирательство и материалы дела. Формирование ордера на арест в момент приземления самолета не соответствует принципам правосудия.

Илон Маск поддержал Дурова, считая, что его задержание показывает преимущество Конституции США, гарантирующей свободу слова.

Певец SHAMAN и депутат Госдумы от ЛДПР Владимир Сипягин призвали Дурова вернуться в Россию, где, по их мнению, «дышится легко и свободно».

Американский журналист Такер Карлсон оценил произошедшее как предупреждение для всех владельцев онлайн-платформ.