Умение держать удар — одно из основных качеств президента России Владимира Путина, которое отличает его от коллег и предшественников. Об этом ТАСС заявил бывший премьер РФ Сергей Степашин.

Он отметил, что давно знает Путина в совместной работе.

«Его ничего не поражает и не удивляет. Я рад тому, как он умеет держать удар», — сказал Степашин.

Бывший премьер подчеркнул, что, несмотря на тяжелые обстоятельства, в том числе нападение Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область, попытки западных стран экономически задавить РФ, решение МУС, глава российского государства еще ни разу не позволил себе «сорваться».

«Я встречался с Горбачевым один на один, когда еще был СССР, с Ельциным много работал, но чтобы не сорваться — невозможно», — добавил собеседник агентства.

До этого стало известно, что Владимир Путин стал одним из самых упоминаемых мировых лидеров в СМИ США. До августа текущего года российского лидера в американских СМИ упомянули 16,3 тыс. раз, больше только израильского премьера — 19,9 тыс. При этом в 2020 году имя Нетаньяху появлялось в медиа США только 2,7 тыс. раз, Путина — 6 тыс. раз.