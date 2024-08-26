Госдуме предупредили о новых правилах установки камер на дорогах

С 1 сентября в России вступают в силу единые требования к установке комплексов фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения, сообщает РИА Новости со ссылкой на первого зампредседателя комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Павла Федяева.

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С осени решения об установке камер могут принимать органы власти региона, по которому проходит дорога, а также ее владелец, при этом решения согласовываются с ГИБДД. Стационарные дорожные камеры можно устанавливать на дорогах с выделенной полосой для маршрутных транспортных средств; на аварийно-опасных участках дорог; на пересечении дорог, где в течение года произошло четыре и более дорожно-транспортных происшествий, в местах проведения дорожных работ, ограничивающих движение; на пешеходных переходах; в местах, где запрещена стоянка или остановка; на перекрёстках; в местах, определяемых ГИБДД.

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Данные об установке камер и список фиксируемых нарушений будут опубликованы в интернете. Камера должна быть сертифицирована. Если нарушение зафиксирует камера, которая не отвечает установленным требованиям, административная ответственность для водителей не предусматривается.