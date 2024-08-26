В Госдуме предложили лишить мигрантов налоговых вычетов

Депутаты Госдумы направят на официальный отзыв в кабмин проект закона, которым предлагается лишить права иностранцев, работающих в России на основании трудового договора или патента, на получение налоговых вычетов при уплате НДФЛ, сообщает РИА Новости.

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Сегодня мигрантам, работающим на основании патента, которые получили статус налоговых резидентов, предоставляется право на получение стандартных, социальных, имущественных и иных налоговых вычетов, на которые имеют права россияне. Как заявил глава ЛДПР Леонид Слуцкий, «действовать в отношении приезжих мигрантов нужно решительно».

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«В России строятся школы, детсады, создаются рабочие места в первую очередь для граждан страны, но наводнившие в последние годы приезжие пользуются всеми доступными для нас благами так, будто все сделано именно для них. Но всё это создано и содержится на налоги наших граждан. И тот факт, что часть уплаченного налога мигранты по-прежнему могут вернуть себе в качестве вычета, необходимо незамедлительно пресечь», — заявил парламентарий.

По его словам, бюджет РФ должен выигрывать от наличия иностранной рабочей силы, чтобы он лишь наполнялся средствами от подоходного налога, которые потом пойдут на развитие социальной инфраструктуры, а не утекали обратно в карман мигрантов.