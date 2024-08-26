В Госдуме предложили лишить мигрантов налоговых вычетов

В ГД призвали лишить мигрантов получения налоговых вычетов при уплате НДФЛ
Депутаты Госдумы направят на официальный отзыв в кабмин проект закона, которым предлагается лишить права иностранцев, работающих в России на основании трудового договора или патента, на получение налоговых вычетов при уплате НДФЛ, сообщает РИА Новости.
Сегодня мигрантам, работающим на основании патента, которые получили статус налоговых резидентов, предоставляется право на получение стандартных, социальных, имущественных и иных налоговых вычетов, на которые имеют права россияне. Как заявил глава ЛДПР Леонид Слуцкий, «действовать в отношении приезжих мигрантов нужно решительно».
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«В России строятся школы, детсады, создаются рабочие места в первую очередь для граждан страны, но наводнившие в последние годы приезжие пользуются всеми доступными для нас благами так, будто все сделано именно для них. Но всё это создано и содержится на налоги наших граждан. И тот факт, что часть уплаченного налога мигранты по-прежнему могут вернуть себе в качестве вычета, необходимо незамедлительно пресечь», — заявил парламентарий.
По его словам, бюджет РФ должен выигрывать от наличия иностранной рабочей силы, чтобы он лишь наполнялся средствами от подоходного налога, которые потом пойдут на развитие социальной инфраструктуры, а не утекали обратно в карман мигрантов.