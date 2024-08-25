Адаму Кадырову вручили высшую награду Чеченской Республики

Высшую награду Чеченской Республики - орден Кадырова - вручили начальнику отдела обеспечения безопасности главы региона Адаму Кадырову. Об этом сообщил министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев.

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"Искренне поздравляю начальника отдела обеспечения безопасности главы ЧР дорогого брата Адама Кадырова с вручением ему высшей награды ЧР - ордена Кадырова! Это заслуженное признание его высоких нравственных качеств и преданности делу", - написал он в Telegram-канале.

Он назвал сына главы Чечни истинным патриотом Родины, который достойно представляет свой славный род.

"Пусть эта высокая награда станет символом его преданности и постоянного стремления к высоким целям", - добавил он.

С ноября 2023 года Адам Кадыров является начальником службы безопасности главы Чеченской Республики. Кроме того, он курирует батальон имени Шейха Мансура в составе Минобороны РФ и батальон имени Байсангура Беноевского в составе Росгвардии.

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В начале октября ему также было присвоено звание Героя Чеченской Республики. Среди других наград Адама Кадырова: высший орден парламента республики "Даймехкан Сий", орден "За заслуги перед Карачаево-Черкесской Республикой", орден "Дуслык", орден "За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой".